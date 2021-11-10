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Досуг / Погода

До +9 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября

10 ноября 2021 года, 18:25

11 ноября по Псковской области температура воздуха днем будет от +4 до +9 градусов, ночью – от +1 до +6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +9 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 ноября по Псковской области ожидается облачная погода и небольшие дожди.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

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