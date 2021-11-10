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Общество / Здоровье

На 33-й неделе беременности вакцинировалась от ковида псковский врач-реаниматолог

10 ноября 2021 года, 17:20

10 ноября заведующая отделением реанимации в Псковской областной инфекционной больнице Варвара Оконечникова вакцинировалась от ковида на 33-й неделе беременности в Псковской городской поликлинике. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

На 33-й неделе беременности вакцинировалась от ковида псковский врач-реаниматолог

Фото: ПАИ

Перед вакцинацией пациентке измерили температуру и давление. Убедившись в том, что здоровье в порядке, беременной женщине сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник Лайт».

«К сожалению, мы видим очень много беременных с осложненным течением коронавирусной инфекции, с большим поражением объема легких. Естественно, ребенок, плод страдает на фоне тяжелого состояния матери. Для меня это большой показатель, чтобы не допустить такого с собой. Поэтому я решила привиться, рекомендую всем беременным сделать так же. В этом нет ничего страшного, это делается для того, чтобы обезопасить себя и своего будущего ребенка и не подвергать его рискам», – сообщила Варвара Оконечникова.

Она также отметила, что вакцина не несет вреда ребенку, и посоветовала всем привиться, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность плода.

Как врач Варвара Оконечникова порекомендовала после прививки соблюдать необходимые меры безопасности и не контактировать с ковидбольными, поскольку иммунитет первое время после прививки может быть снижен.

10 ноября и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал о том, что вакцина от ковида не влияет на репродуктивную функцию женщин и мужчин.

По словам Красикова, перед планированием беременности женщина и её близкое окружение должны быть вакцинированы.

«Самым надёжным барьером является вакцинация. В октябре Минздрав разрешил делать прививку беременным с 22 недель вакциной «Спутник V». Она является абсолютно безопасной для беременных», – подчеркнул Николай Красиков. Он также добавил, что беременные могут привиться от коронавируса в любом пункте вакцинации.

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Комментарии

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Бабулечка
17:37 10.11.2021

Ужас! Просто слов не находится на такую рекламу поучаствовать беременным в эксперименте...

Бабулечка
18:16 10.11.2021

Откуда гр.Красиков узнал,что вакцина не влияет на репродуктивую функцию женщин и мужчин? Ещё не прошло девяти месяцев после массовой ковидвакцинации, наоборот сообщают, что биоматериал привитых мужчин обесценился. Да и положительных эффектов от этой прививки для беременных не изучено,нет никаких положительных исследований по вакцинации в России,тем более у беременных. Этот доктор пусть и берёт ответственность вдвойне за каждую уколотую беременную женщину.

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