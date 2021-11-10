Врачи псковской инфекционки приняли преждевременные роды у пациентки с 60% поражения лёгких

Псковские врачи приняли преждевременные роды у женщины с 60% поражения лёгких. Об этом 10 ноября рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

В больницу поступила 32-летняя пациентка, которая написала отказ от госпитализации. Через 3 дня девушку доставили в учреждение с 60% поражения легких. У нее случились преждевременные роды, которые принимали в псковской инфекционке. Родившаяся девочка жива.

Врачи оказали матери необходимую помощь. Девушку уже сняли с вентиляции легких. Она провела в инфекционке на ИВЛ больше двух месяцев, 2 ноября ее перевели в городскую больницу на реабилитацию.

«Этот длинный путь мы преодолели. Пациентка выжила, это чудо, если бы не ее настрой, готовность помогать нам, а мы – ей. Это редчайший случай», – рассказала Анастасия Повторейко.

Также Повторейко поделилась, что в Псковской области в стационаре с коронавирусом пролечили 120 беременных женщин.

По ее словам, первая и вторая волна имели особенности течения коронавируса, в третью волну – были средние течения, а четвёртая волна кардинально отличается от предыдущих.

«Поступают пациентки с быстрым прогрессирующим заболеванием. За 3 месяца выросло количество инфицированных. В сентябре их было 10, в октябре – 16, в ноябре уже 6 пациенток», – уточнила главврач.

Сроки беременности и возраст, по словам Повторейко, не влияют на тяжесть течения болезни.