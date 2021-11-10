Материалы расследования сокрытия вспышки АЧС на предприятии Псковской области переданы в следственные органы

«Материалы переданы в следственные органы, вчера на совещании в администрации региона были сотрудники МВД, точка в этом деле не поставлена, расследование продолжается», – рассказал о ситуации с возможным сокрытием вспышки АЧС на сельхозпредприятии Псковской области 10 ноября руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Фото: Дарья Хваткова
9 ноября глава региона Михаил Ведерников совместно с руководством Министерства сельского хозяйства и Россельхознадзора обсудил дополнительные меры ликвидации АЧС. Они также обговорили связанные с возможным фактом сокрытия вспышки аспекты.
В список возможных причин обнаружения вируса вошла подмена документов реализатором продукции. В подобной ситуации оказались производители не только Псковской области, но и других субъектов РФ.