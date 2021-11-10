Губернатор Псковской области сделал прививку от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. «Состояние отличное! Настроение тоже! Делайте прививки. Защитите свое здоровье» – поделился глава региона.

Ранее Михаил Ведерников не делал прививку от коронавируса, так как имел высокий титр антител. По словам губернатора, он собирался привиться от COVID-19 сразу, как только их уровень упадет.

В Псковской области с начала вакцинации от коронавируса первым компонентом вакцины привились 219 тыс. 383 человек, вторым – 204 тыс. 581. Ревакцинацию прошли 15 тыс. 312 жителей региона.