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Общество

Четыре дня остаются до окончания Всероссийской переписи населения

10 ноября 2021 года, 12:09

До окончания Всероссийской переписи населения остается всего четыре дня. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Четыре дня остаются до окончания Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения стартовала в Псковской области Фото: официальный сайт Всероссийской переписи населения

Согласно данным на 7 ноября, в Псковской области было переписано свыше 75% населения. По общему проценту всех, кто поучаствовал в переписи, область занимала 4 место по Северо-Западному федеральному округу, 61 место по Российской Федерации. По интернет-переписи: 7 место по СЗФО и 32 место по России.

На данный момент среди всех районов Псковской области перепись населения уже практически завершена в Палкинском, Бежаницком и Дедовичском районах. К завершению близится в Порховском, Локнянском, Опочецком, Новоржевском, Усвятском, Псковской и Плюсском районах. В них переписано уже более 90% проживающего населения.

Жители Псковской области до 14 ноября могут принять участие в переписи не только с помощью переписчиков, обходящих жилые помещения, но и самостоятельно. Для этого псковичи могут сами на портале «Госуслуги» заполнить электронный переписной лист (необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись). Кроме того, поучаствовать в переписи можно и с помощью стационарных переписных участков.

По всем вопросам, связанным с прохождением переписи, жители Псковской области могут обращаться по телефону горячей линии Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20 и по телефонам Псковстата: (8112) 79-09-69 или (8112) 79-09-75.

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