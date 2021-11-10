С опережением графика ведутся дорожные работы на улице Коммунальной в Пскове

Дорожные работы на улице Коммунальной в Пскове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся с опережением графика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Ремонтные работы, которые должны были завершиться по графику в 2022 году, будут выполнены в 2021 году.

Подрядчиком уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на основном ходу проезжей части. На данный момент подрядной организации ООО «Дорожный отряд» осталось заасфальтировать 40% тротуаров и съезды, а также восстановить зеленую зону вдоль дороги и нанести разметку.

До конца 2021 года ремонтные работы будут проведены на первом участке улицы Коммунальной – от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной. До 30 августа 2023 года дорожные работы запланированы на участке от улицы Юбилейной до улицы Коммунальной, 70, а также дублеры.

Финансирование ремонта улицы Коммунальной – более 215 млн рублей – ведется из федерального и областного бюджетов. Контракт на выполнение работ был подписан между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Дорожный отряд».