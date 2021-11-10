В Псковской области активным остается один очаг коронавируса

Один очаг коронавируса остается активным в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

С контроля Роспотребнадзора снят очаг в пансионате «Кривск» Печорского района. Данный очаг был выявлен в Псковской области 2 ноября. COVID-19 в организации подтвердился у 6 сотрудников. На данный момент в регионе активным остается очаг по коронавирусу, введенный в Пушкиногорском доме ветеранов.

За минувшие сутки, 9 ноября, в Псковской области выявили 295 подтвержденных случаев заражения COVID-19 (всего 60 тыс. 925). Выздоровел за прошедший день 201 житель региона (всего 52 тыс. 499). Умерли от коронавируса 958 человек.