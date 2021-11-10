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Досуг / Погода

Осадки и до +8 градусов прогнозируются в Псковской области 10 ноября

10 ноября 2021 года, 09:16

10 ноября по Псковской области в дневное время воздух прогреется до +3...+8 градусов и похолодает до +1...+6 градусов — в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Осадки и до +8 градусов прогнозируются в Псковской области 10 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозам синоптиков, 10 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Днем обещают осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южных направлений умеренный, днем в отдельных муниципалитетах региона порывистый.

В Пскове в дневное время прогнозируются дожди. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +4...+6 градусов. Ночью похолодает до +2...+4 градусов.

В Великих Луках также ожидаются осадки. Воздух в дневное время прогреется до +3...+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +1...+3 градуса.

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