73 км берегов озер и рек убрали в Псковской области в рамках акции «Вода России»

В период с апреля по октябрь 2021 года в Псковской области проходили мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». За это время убрали 73 км территории вблизи рек и озер. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.