Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Событие

Более 13,6 тысяч псковичей прошли Большой этнографический диктант

9 ноября 2021 года, 19:22

С 3 по 7 ноября проходила Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», в которой приняли участие 13 тыс. 692 жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Всего в диктанте приняли участие 2,6 млн человек из всех субъектов России и 95 зарубежных стран.

Более 13,6 тысяч псковичей прошли Большой этнографический диктант

Средний результат псковичей составил 77 баллов из 100. Электронный сертификат с личным результатом, правильные ответы и историческую справку со ссылками на источники участники могли получить после прохождения «Большого этнографического диктанта». 

В прошлом году в мероприятии приняли участие 1 млн 742 тыс. 661 человек из 124 стран.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

73 км берегов озер и рек убрали в Псковской области в рамках акции «Вода России»
До +7 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 10 ноября
Торжественное открытие новой смены лагеря «Поверь в себя» прошло в Островском районе
Виктор Антонов получил вакантный мандат депутата Псковского облсобрания седьмого созыва
Андрей Михеев: Доля сельского хозяйства в ВРП за 10 лет выросла до 11,5%
17-тилетняя псковичка похищала деньги с банковских счетов мужчин
Псковичи с ПЦР-тестом и медотводом могут посещать читальный зал госархива
В Псковской области в ближайшие дни ожидается потепление
До конца года в Псковской области приобретут 29 квартир для врачей и фельдшеров

Комментарии

Авторизация
No comments
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города
Труба зовет

Культура
17 сентября 21:24

Труба зовет

Как печорская кирха с уникальным старинным органом обрела вторую жизнь