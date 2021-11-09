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Досуг / Погода

До +7 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 10 ноября

9 ноября 2021 года, 18:40

10 ноября по Псковской области температура воздуха днем будет от +2…+7 градусов, ночью – от -6 до -1 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +7 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 10 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь; ночью по юго-востоку области будет преимущественно без осадков. Местами ожидается гололед, а на дорогах местами гололедица.

Ветер северных и западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.

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