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Политика / Власть

Виктор Антонов получил вакантный мандат депутата Псковского облсобрания седьмого созыва

9 ноября 2021 года, 17:14

Виктору Антонову из партии «Единая Россия» передали вакантный мандат депутата Псковского облсобрания седьмого созыва. Об этом сообщает Телеграм-канал Избирательной комиссии региона.

Виктор Антонов получил вакантный мандат депутата Псковского облсобрания седьмого созыва

Ранее Андрей Турчак по итогам сентябрьских выборов стал депутатом Псковского областного Собрания. После коллеги делегировали его в Совет Федерации, в связи с чем 28 октября Турчак досрочно сложил депутатские полномочия. Теперь его займёт Антонов.

9 ноября на 209-ом заседании Избирательной комиссии Псковской области приняли соответствующее постановление.

Виктор Антонов родился 7 июня 1951 года в селе Мельниково Новичихенского района Алтайского края. В 1975 году окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии по специальности «хирургия».

С 1976 по 1985 работал врачом-хирургом Локнянской центральной районной больницы Псковской области и главным врачом Локнянского района. В 1985 году Виктор Антонов стал депутатом Локнянского районного Совета народных депутатов. В этом же году его назначили главным врачом Псковской городской больницы. Эту должность он занимал до 2007 года.

Виктор Антонов был депутатом всех предыдущих пяти созыв облсобрания. Впервые его избрали в региональный парламент в 1998 году. Со 2 декабря 2007 по 4 декабря 2011 Антонов был депутатом Государственной Думы ФС РФ пятого созыва. После снова дважды избирался депутатом в ПОС – в 2011 и 2016 году. В пятом созыве был первым заместителем председателя областного Собрания депутатов, исполняющим полномочия на постоянной профессиональной основе, председателем комитета по труду и социальной политике.

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