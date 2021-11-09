17-тилетняя псковичка похищала деньги с банковских счетов мужчин

Следователи возбудили три уголовных дела в отношении 17-летней псковички, подозреваемой в совершении краж с банковского счета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Псковской области.

В сентябре – октябре 2021 года девушка подходила к случайным юношам в Пскове и, войдя в их доверие, просила телефон для важного звонка. Под видом телефонного разговора злоумышленница использовала возможности быстрого перевода и похищала с банковских счетов потерпевших от 1 до 4 тыс. рублей.

Следователи вместе с полицейскими устанавливают подельников псковички и все эпизоды их преступной деятельности.

Уголовные дела находятся в производстве следственного управления в связи участием в совершении преступлений несовершеннолетней, что относится к исключительной компетенции следственных органов СК РФ.