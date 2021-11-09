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Общество

Авиарейсы из Пскова в Сочи, Симферополь, Минводы и Анапу будут субсидироваться в 2022 году

9 ноября 2021 года, 13:16

Авиарейсы из Пскова в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и Анапу вошли в список субсидируемых на 2022 год. Утверждённый перечень маршрутов опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

На маршруте «Псков — Анапа» будет работать авиакомпания «Сибирь». Рейсы планируются с 1 мая по 30 сентября следующего года.

Авиакомпания «Азимут» будет осуществлять перевозки из Пскова в Минеральные Воды, Симферополь и Анапу. Авиарейсы из Минеральных Вод и Сочи в Псков, а также из Пскова в Симферополь будут субсидироваться с 1 января по 31 мая и 1 сентября по 31 декабря.

По программе субсидирования региональных воздушных перевозок, которая реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ, на следующий год из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше лимитов текущего года.

Всего будут субсидироваться 372 маршрута, в 2021 году их на 40% меньше. По прогнозу, по специальному тарифу в следующем году будут перевезены более 3 млн пассажиров. 

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