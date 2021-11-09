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Общество / Здоровье

Росавиация не дала разрешения на полёты из Пскова в Минск

9 ноября 2021 года, 12:24

Росавиация не дала разрешения на авиаперелёты из Пскова в Минск, сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 ноября. Он отметил, что перевозчик был готов работать на этом направлении, но Росавиация пока не согласовала.

При этом Станислав Стармолотов подчеркнул, что от планов по открытию нового маршрута никто не отказывается. «Направление прорабатывается, оно интересное», - заявил он.

На авиамаршруте «Псков — Минск» планировала работать компания «Скол». Первый полёт был намечен на 16 ноября. Рейсы должны были выполняться на девятиместном самолёте Cessna два раза в неделю — по вторникам и четвергам. 

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