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Общество

Гирлянды на 10 млн рублей купят Великие Луки к Новому году

9 ноября 2021 года, 12:06

Администрация Великих Лук проводит закупку новых новогодних украшений. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн рублей.

Документы о проведении аукциона размещены на сайте госзакупок. Всего планируется приобрести 313 новых украшений. Это 304 светодиодных занавеса, семь светящихся арок «Кольцо» и два фонтана с эффектом бегущей капли.

Приём заявок от участников аукциона завершится 16 ноября, победитель будет определён 18 ноября. Поставить украшения подрядчик должен будет в течение 10 дней с момента подписания контракта.

Ранее о выделении 10 млн рублей Великим Лукам на новогодние украшения объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Такая же сумма предусмотрена и для Пскова.

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