Более 70 бригад участвуют в ликвидации последствий ночного снегопада в Псковской области

75 бригад энергетиков задействованы в ликвидации последствий ночного снегопада на юге и востоке Псковской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Россети Северо-Запад». К работам также привлечены 81 единица техники.

Снегопад, ливни и шквалистый ветер до 18 метров в секунду обрушились на Псковскую область прошлой ночью. Для ликвидации последствий специалисты «Россети Северо-Запад» перешли в режим повышенной готовности. Ремонтные работы продолжались всю ночь.

Как отметили в Россетях, бригады энергетиков из-за природных условий вынуждены пробираться к линиям электропередач через упавшие деревья и сугробы.

«Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, для подачи электричества жителям региона задействованы передвижные генераторы. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии», – отметили в организации.

Об отключениях электроэнергии жители региона могут сообщить по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.