126 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима на прошлой неделе

За прошедшую неделю, с 1 по 7 ноября, 126 жителей Псковской области получили штраф от одной тысячи рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
За прошедшую неделю, с 1 по 7 ноября, 126 жителей Псковской области получили штраф от одной тысячи рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Также 25-ти правонарушителям вынесли предупреждения. Всего с 1 по 7 ноября в регионе было рассмотрено 151 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)).