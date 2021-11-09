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Общество

Почти 170 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения

9 ноября 2021 года, 09:45

168 населенных пунктов в 15 районах Псковской области остаются без электроснабжения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Данные приводятся на 9 ноября 9.00.

Почти 170 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения

Новые отключения света в Псковской области добавились из-за сильного ветра и мокрого снега, накрывших регион в вечернее и ночное время.

«Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы», – говорится в сообщении.

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