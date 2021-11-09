Почти 170 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения

168 населенных пунктов в 15 районах Псковской области остаются без электроснабжения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Данные приводятся на 9 ноября 9.00.
168 населенных пунктов в 15 районах Псковской области остаются без электроснабжения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Данные приводятся на 9 ноября 9.00.
Новые отключения света в Псковской области добавились из-за сильного ветра и мокрого снега, накрывших регион в вечернее и ночное время.
«Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы», – говорится в сообщении.