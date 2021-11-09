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Досуг / Погода

До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 ноября

9 ноября 2021 года, 09:15

9 ноября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке 0…+2 градуса в дневное время и -1…-6 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу синоптиков, 9 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В дневное и ночное время существенных осадков не прогнозируется. На дорогах возможна гололедица. Ветер западных направлений умеренный, ночью южных.

В Пскове преимущественно без осадков. Воздух в дневное время прогреется до 0…+2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов.

В Великих Луках также дожди не прогнозируются. Температура воздуха днем будет держаться на отметке 0…+1 градус. В ночное время похолодает до -4…-6 градусов.

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