Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%

9 ноября 2021 года, 08:31

На 54% в Псковской области выполнен план вакцинации от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 8 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 366 человек (всего 217 тыс. 934), вторым – 1 тыс. 530 (всего 203 тыс. 403). Ревакцинацию за минувший день прошли 395 псковичей (всего 14 тыс. 826).

Расход вакцины на данный момент в Псковской области составляет 82,9%.

«В Псковской области активно идет прививочная кампания. Привито 54% от плана. Но нам всем еще многое предстоит сделать, чтобы защитить область от коронавируса», – отметил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Открыто голосование в конкурсе арт-объектов с участием динозавра из Опочки
Еще 294 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Пятая детская профильная смена «Поверь в себя» стартовала в Островском районе
Почти 170 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения
До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 ноября
Объявлены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
До +4 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 9 ноября
Пять псковских компаний вновь вошли в топ-250 СЗФО
В общепите и гостиницах Псковской области зафиксировали 30 нарушений санитарных требований

Комментарии

Авторизация
No comments
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью