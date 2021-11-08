Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В общепите и гостиницах Псковской области зафиксировали 30 нарушений санитарных требований

8 ноября 2021 года, 17:53

Сотрудники Роспотребнадзора во время нерабочих дней посетили 142 объекта и обнаружили около 30 нарушений санитарных требований, заявил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук во время рабочего совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региона. Нарушения зафиксировали, в том числе на объектах общепита и гостиничных комплексах.

Михаил Ведерникову доложили о результатах проведения рейдов по контролю над соблюдением противовирусных ограничений в нерабочие дни. Органы исполнительной власти и муниципального самоуправления провели порядка 900 контрольных мероприятий, выявили около 160 нарушений и составили порядка 130 административных протоколов.

В завершение Ведерников обсудил со специалистами ограничительные меры, действующие сейчас в регионе. Как считает Александр Нестерук, в настоящее время они достаточны.

«В конце недели еще раз проанализируем результаты работы и примем решения о корректировке ограничительных мер», – сообщил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объявлены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
До +4 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 9 ноября
Пять псковских компаний вновь вошли в топ-250 СЗФО
Губернатор поручил проанализировать ситуацию с ожиданием ковидбольными врачей
На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района
«Титан-Полимер» выделил средства на ремонт ФАПа в Псковском районе
Псковичи ищут необычные способы заработать на системе QR-кодов
Людям с медотводом от вакцинации против COVID-19 разрешили посещать рестораны, музеи и спектакли в Псковской области
Запрет на свадьбы и корпоративы отменили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью