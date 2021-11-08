В общепите и гостиницах Псковской области зафиксировали 30 нарушений санитарных требований

Сотрудники Роспотребнадзора во время нерабочих дней посетили 142 объекта и обнаружили около 30 нарушений санитарных требований, заявил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук во время рабочего совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региона. Нарушения зафиксировали, в том числе на объектах общепита и гостиничных комплексах.

Михаил Ведерникову доложили о результатах проведения рейдов по контролю над соблюдением противовирусных ограничений в нерабочие дни. Органы исполнительной власти и муниципального самоуправления провели порядка 900 контрольных мероприятий, выявили около 160 нарушений и составили порядка 130 административных протоколов.

В завершение Ведерников обсудил со специалистами ограничительные меры, действующие сейчас в регионе. Как считает Александр Нестерук, в настоящее время они достаточны.



«В конце недели еще раз проанализируем результаты работы и примем решения о корректировке ограничительных мер», – сообщил губернатор.