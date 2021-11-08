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Общество / Здоровье

Губернатор поручил проанализировать ситуацию с ожиданием ковидбольными врачей

8 ноября 2021 года, 17:40

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что к нему поступает большое количество обращений граждан на долгое ожидание врачей пациентами, находящимися на амбулаторном лечении, также на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Глава области поручил проанализировать ситуацию с ожиданием ковидбольными врачей для выявления сбоя в работе, чтобы не допускать таких ситуаций в дальнейшем.

«Если люди вовремя не получают результаты теста, потом сами начинают ходить по поликлиникам – ничего в этом хорошего нет», – отметил Михаил Ведерников.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что нагрузка на госпитальный фонд и амбулаторное звено не снижается. Увеличили количество ковид-бригад для увеличения охвата населения.

Организацию работы системы здравоохранения в вопросе противодействия коронавирусу проверила комиссия Росздравнадзора и Министерства здравоохранения РФ. Они подготовят выводы по проведенной работе в ближайшие дни.

Михаил Ведерников также отметил завершение в Псковской области нерабочих дней. Как сообщил глава региона, некоторые категории граждан прибывали на нем две недели, в частности школьники и студенты.

«Мы приняли решение, что школьники возобновят очное обучение, так как с эпидемиологической точки зрения держать их третью неделю дома бессмысленно», – подчеркнул Ведерников.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук сообщил, что прирост заболеваемости за прошедшую неделю составил чуть более 1%. Эти данные позволяют с осторожностью говорить о стабилизации ситуации. Однако динамика вновь может вырасти из-за возобновления соцконтактов.

«Высокого роста заболеваемости мы не прогнозируем», – заметил Нестерук и подчеркнул, что самая сложная ситуация сейчас в Гдовском, Новосокольническом и Дедовичском районах.

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