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Общество / Здоровье

На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района

8 ноября 2021 года, 16:37

На карантине из-за ковида находятся пять классов в школе Усвятского района. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Из-за этого заболевания на карантин также отправили  10 групп в восьми дошкольных организациях.

На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района

Фото: Дарья Хваткова

Коронавирусом в настоящий момент болеют 47 учителей и 28 воспитателей Псковской области.

Из-за ОРВИ на карантин не закрыли ни  одного школьного класса и группы в детских садах.


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Комментарии

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Бабулечка
17:12 08.11.2021

Необходимо указывать, сколько же учителей заболели коронавирусом после навязанной в обязательном порядке вакцинации. И куда ОРВИ убежало?В этот период года до 2019 г был самый пик ОРВИ. Естественно, ОРВИ и относится к общей статистике по заболеваемости ковидом19,так как тесты плюс показывают.Почему нет информации о состоянии здоровья учительницы из В.Лук, Натальи Павловны,получившей инвалидность после этой прививки?

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