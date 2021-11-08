Псковичи ищут необычные способы заработать на системе QR-кодов

С 30 октября в Псковской области ввели систему QR-кодов для пропуска в большинство общественных мест. «Комсомольская правда в Пскове» рассказала, какими необычными способами решили подзаработать псковичи на QR-кодах.

Например, изготовители брелоков обещают, что QR-коды с аксессуара будет считываться очень быстро и не займет много места. Другим оригинальным использованием QR-кода является нанесение его на одежду. Необычным решением будет также тату с QR-кодом, но нужно понимать, что оно останется с владельцем навсегда.

Подробнее об этих и других способах заработать на системе QR-кодов читайте в материле: Как в Пскове зарабатывают на QR-кодах