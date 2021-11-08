Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Псковичи ищут необычные способы заработать на системе QR-кодов

8 ноября 2021 года, 16:06

С 30 октября в Псковской области ввели систему QR-кодов для пропуска в большинство общественных мест. «Комсомольская правда в Пскове» рассказала, какими необычными способами решили подзаработать псковичи на QR-кодах.

Псковичи ищут необычные способы заработать на системе QR-кодов

Источник: pixabay

Например, изготовители брелоков обещают, что QR-коды с аксессуара будет считываться очень быстро и не займет много места. Другим оригинальным использованием QR-кода является нанесение его на одежду. Необычным решением будет также тату с QR-кодом, но нужно понимать, что оно останется с владельцем навсегда.

Подробнее об этих и других способах заработать на системе QR-кодов читайте в материле: Как в Пскове зарабатывают на QR-кодах

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объявлены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
До +4 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 9 ноября
Пять псковских компаний вновь вошли в топ-250 СЗФО
В общепите и гостиницах Псковской области зафиксировали 30 нарушений санитарных требований
Губернатор поручил проанализировать ситуацию с ожиданием ковидбольными врачей
На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района
«Титан-Полимер» выделил средства на ремонт ФАПа в Псковском районе
Людям с медотводом от вакцинации против COVID-19 разрешили посещать рестораны, музеи и спектакли в Псковской области
Запрет на свадьбы и корпоративы отменили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
16:50 08.11.2021

Никогда ещё не лечили людей кукукодами! Ковидистерия преображается, продолжается!

О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью