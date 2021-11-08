Людям с медотводом от вакцинации против COVID-19 разрешили посещать рестораны, музеи и спектакли в Псковской области

Людям, имеющим медотвод от вакцинации против коронавируса, разрешили посещать в Псковской области массовые мероприятия и общественные пространства. В частности, с 8 ноября им доступны концерты, спектакли, кинопоказы, точки общественного питания, музеи, выставочные залы, библиотеки, ледовые катки, бассейны, фитнес-клубы и другие учреждения. Соответствующие поправки внесены в Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мера по противодействию распространению коронавируса.

В регионе действует система QR-кодов: с 11 октября документ о полной вакцинации или о перенесённом в последние полгода заболевании нужно предъявлять при посещении концертов, спектаклей, с 30 октября — при посещении общепита, музеев, картинных галерей, бассейнов, фитнес-центров и так далее.

Однако, людям, которые не могут пройти вакцинацию по медицинском показаниям, для посещения общественных мест и массовых мероприятий понадобится документ, подтверждающий противопоказания, который должен быть заверен лечащим врачом и руководителем либо заместителем руководителя медицинской организации, выдавшей справку. Второй документ — это отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до предъявления.