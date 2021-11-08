Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Людям с медотводом от вакцинации против COVID-19 разрешили посещать рестораны, музеи и спектакли в Псковской области

8 ноября 2021 года, 15:55

Людям, имеющим медотвод от вакцинации против коронавируса, разрешили посещать в Псковской области массовые мероприятия и общественные пространства. В частности, с 8 ноября им доступны концерты, спектакли, кинопоказы, точки общественного питания, музеи, выставочные залы, библиотеки, ледовые катки, бассейны, фитнес-клубы и другие учреждения. Соответствующие поправки внесены в Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мера по противодействию распространению коронавируса.

В регионе действует система QR-кодов: с 11 октября документ о полной вакцинации или о перенесённом в последние полгода заболевании нужно предъявлять при посещении концертов, спектаклей, с 30 октября — при посещении общепита, музеев, картинных галерей, бассейнов, фитнес-центров и так далее.

Однако, людям, которые не могут пройти вакцинацию по медицинском показаниям, для посещения общественных мест и массовых мероприятий понадобится документ, подтверждающий противопоказания, который должен быть заверен лечащим врачом и руководителем либо заместителем руководителя медицинской организации, выдавшей справку. Второй документ — это отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до предъявления.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объявлены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
До +4 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 9 ноября
Пять псковских компаний вновь вошли в топ-250 СЗФО
В общепите и гостиницах Псковской области зафиксировали 30 нарушений санитарных требований
Губернатор поручил проанализировать ситуацию с ожиданием ковидбольными врачей
На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района
«Титан-Полимер» выделил средства на ремонт ФАПа в Псковском районе
Псковичи ищут необычные способы заработать на системе QR-кодов
Запрет на свадьбы и корпоративы отменили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
16:39 08.11.2021

Илья Авербух,мастер спорта,известный тренер по фигурному катанию ,его мнение на канале Стоппаника от 27.09.2021г -" Фашизм-это не "что-то" другое.Немцы подверглись сильному "промыванию мозгов",чтобы ненавидеть своих соседей и знакомых только потому,что они были евреями.СМИ сегодня учат ненавидеть непривитых..За последние полтора года мы стали свидетелями чрезвычайного и необузданного насилия режима"..

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Людям с медотводом от вакцинации против COVID-19 разрешили посещать рестораны, музеи и спектакли в Псковской области
Николай Никитенко: Пандемия отступит только тогда, когда мы все вакцинируемся
Система QR-кодов продолжит действовать в Псковской области в новогодние каникулы
Псковский губернатор: Только получив коллективный иммунитет, мы сможем убрать ограничения

Посмотреть весь сюжет

О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью