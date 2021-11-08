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Общество

Запрет на свадьбы и корпоративы отменили в Псковской области

8 ноября 2021 года, 15:52

С 8 ноября в Псковской области разрешили проводить свадьбы, банкеты, поминки, корпоративы и другие подобные мероприятия. Об этом сообщается в Указе губернатора Михаила Ведерникова от 8 ноября, размещённом на портале правовой информации.

Запрет на свадьбы и корпоративы отменили в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Однако одновременно должен соблюдаться ряд условий. Совершеннолетние участники мероприятия должны иметь в печатном или электронном виде либо справку о вакцинации от COVID-19, либо о перенесенном заболевании в течение шести месяцев.

Имеющие медотвод к прививке от ковида должны с собой иметь медицинский документ, который подтверждает противопоказания. Он должен быть заверен лечащим врачом и руководителем или заместителем руководителя медицинской организации, выдавшей справку. Также с собой должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до мероприятия.

Работники, оказывающие услуги при проведении мероприятия (фотографы, ведущие, аниматоры и т.д.), должны иметь документ о вакцинации.

Проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в период с 23:00 до 6:00 не допускается.

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