Запрет на свадьбы и корпоративы отменили в Псковской области

С 8 ноября в Псковской области разрешили проводить свадьбы, банкеты, поминки, корпоративы и другие подобные мероприятия. Об этом сообщается в Указе губернатора Михаила Ведерникова от 8 ноября , размещённом на портале правовой информации.

Однако одновременно должен соблюдаться ряд условий. Совершеннолетние участники мероприятия должны иметь в печатном или электронном виде либо справку о вакцинации от COVID-19, либо о перенесенном заболевании в течение шести месяцев.

Имеющие медотвод к прививке от ковида должны с собой иметь медицинский документ, который подтверждает противопоказания. Он должен быть заверен лечащим врачом и руководителем или заместителем руководителя медицинской организации, выдавшей справку. Также с собой должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до мероприятия.

Работники, оказывающие услуги при проведении мероприятия (фотографы, ведущие, аниматоры и т.д.), должны иметь документ о вакцинации.

Проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в период с 23:00 до 6:00 не допускается.