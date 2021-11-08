Два мировых рекорда по зимнему плаванию побила великолучанка Алена Савунова

Великолукская спортсменка Алена Савунова побила два мировых рекорда по зимнему плаванию на Всероссийских соревнованиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Отличные результаты великолучанка показала на первых всероссийских стартах по зимнему плаванию сезона 2021-2022 годов, которые прошли с 4 по 7 ноября во Владивостоке на базе водной станции ЦСКА.

Абсолютный мировой рекорд девушка установила на 25 метрах вольным стилем в возрастной группе А2 (15-19 лет). Спортсменка проплыла дистанцию с результатом 00:13.31, оказавшись быстрее своих конкуренток.

Еще один мировой рекорд, обновив его на одну десятую секунды, великолучанка установила на 25 метрах баттерфляем. Девушка проплыла эту дистанцию за 00:14.60.

В рамках соревнований в своей возрастной категории великолукская спортсменка также получила награды высшей пробы в стометровке брасом (результат 01:24.90), на 50 метрах вольным стилем и 25 метрах брасом.

Всего в Осеннем Чемпионате России, 1-ом этапе открытого Кубка России и Русском Открытом Кубке Тихого Океана по зимнему плаванию с 4 по 7 ноября приняли участие около 170 пловцов со всей страны. Великолукская спортстменка Алена Савунова стала одним из лидеров в женском зачете и в возрастной категории А2.