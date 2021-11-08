Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Рекорды

Два мировых рекорда по зимнему плаванию побила великолучанка Алена Савунова

8 ноября 2021 года, 13:52

Великолукская спортсменка Алена Савунова побила два мировых рекорда по зимнему плаванию на Всероссийских соревнованиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Два мировых рекорда по зимнему плаванию побила великолучанка Алена Савунова

Фото: администрация Псковской области

Отличные результаты великолучанка показала на первых всероссийских стартах по зимнему плаванию сезона 2021-2022 годов, которые прошли с 4 по 7 ноября во Владивостоке на базе водной станции ЦСКА.

Абсолютный мировой рекорд девушка установила на 25 метрах вольным стилем в возрастной группе А2 (15-19 лет). Спортсменка проплыла дистанцию с результатом 00:13.31, оказавшись быстрее своих конкуренток.

Еще один мировой рекорд, обновив его на одну десятую секунды, великолучанка установила на 25 метрах баттерфляем. Девушка проплыла эту дистанцию за 00:14.60.

В рамках соревнований в своей возрастной категории великолукская спортсменка также получила награды высшей пробы в стометровке брасом (результат 01:24.90), на 50 метрах вольным стилем и 25 метрах брасом.

Всего в Осеннем Чемпионате России, 1-ом этапе открытого Кубка России и Русском Открытом Кубке Тихого Океана по зимнему плаванию с 4 по 7 ноября приняли участие около 170 пловцов со всей страны. Великолукская спортстменка Алена Савунова стала одним из лидеров в женском зачете и в возрастной категории А2.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объявлены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
До +4 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 9 ноября
Пять псковских компаний вновь вошли в топ-250 СЗФО
В общепите и гостиницах Псковской области зафиксировали 30 нарушений санитарных требований
Губернатор поручил проанализировать ситуацию с ожиданием ковидбольными врачей
На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района
«Титан-Полимер» выделил средства на ремонт ФАПа в Псковском районе
Псковичи ищут необычные способы заработать на системе QR-кодов
Людям с медотводом от вакцинации против COVID-19 разрешили посещать рестораны, музеи и спектакли в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Футбол vs борщевик

Спорт
12 августа 17:52

Футбол vs борщевик

Пскович хочет построить спортивную школу на месте пустыря
Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября

Спорт / Арена
29 июля 15:53

Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября

Почти все работы на объекте завершены.

Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки