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Общество / Здоровье

156 псковичей получили штрафы за нарушение антиковидных мер за прошедшую неделю

8 ноября 2021 года, 13:12

За прошедшую неделю, с 1 по 7 ноября, в Псковской области 156 жителей Псковской области получили штрафы за нарушение противоэпидемических мер. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

156 псковичей получили штрафы за нарушение антиковидных мер за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

За этот период органами местного самоуправления были проведены 647 рейдов, из них 632 – совместно с полицией. В ходе проверки были выявлены 106 нарушений, составлены 98 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАп РФ.

С 1 по 7 ноября органами исполнительной власти Псковской области и подразделения аппарата региональной администрации были проведены 252 рейда, 135 – с полицией. В ходе проверки были выявлены 50 нарушений, составлены 29 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАП РФ.

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Комментарии

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Бабулечка
14:19 08.11.2021

Появился новый анекдот по этой теме : -Вань, а ты заметил,как нам хитро ввели налог на воздух? Дышать в маску теперь стоит 20 рублей, без маски -5000....

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