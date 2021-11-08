156 псковичей получили штрафы за нарушение антиковидных мер за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 1 по 7 ноября, в Псковской области 156 жителей Псковской области получили штрафы за нарушение противоэпидемических мер. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

За этот период органами местного самоуправления были проведены 647 рейдов, из них 632 – совместно с полицией. В ходе проверки были выявлены 106 нарушений, составлены 98 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАп РФ.

С 1 по 7 ноября органами исполнительной власти Псковской области и подразделения аппарата региональной администрации были проведены 252 рейда, 135 – с полицией. В ходе проверки были выявлены 50 нарушений, составлены 29 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАП РФ.