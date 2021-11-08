Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На 16 ноября запланирован первый авиарейс из Пскова в Минск

8 ноября 2021 года, 13:00

На 16 ноября запланирован первый авиарейс из Пскова в Минск. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артём Тарасов.

На 16 ноября запланирован первый авиарейс из Пскова в Минск

Фото с сайта авиакомпании «Скол»

Работать на маршруте намерена авиакомпания «Скол». Перелёты будут осуществляться самолёте Cessna, рассчитанном на 9 мест. На данный момент планируются два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Из Пскова борт будет отправляться в 9:20, рейс из Минска будет прибывать в аэропорт имени княгини Ольги около 15:00.

«Пока этот маршрут на стадии заявки», - отметил Артём Тарасов. При этом он подчеркнул, что необходимые разрешения на организацию полётов получены, в том числе пройдены согласования с пограничной службой и Роспотребнадзором.

На данный момент на сайте авиакомпании «Скол» маршрут «Псков — Минск» отмечен как перспективный и продажа билетов ещё не открыта.

Вопрос об открытии авиасообщения между Псковом и Минском в сентябре 2020 года обсуждался на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Эта инициатива была поддержана белорусской стороной. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объявлены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
До +4 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 9 ноября
Пять псковских компаний вновь вошли в топ-250 СЗФО
В общепите и гостиницах Псковской области зафиксировали 30 нарушений санитарных требований
Губернатор поручил проанализировать ситуацию с ожиданием ковидбольными врачей
На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района
«Титан-Полимер» выделил средства на ремонт ФАПа в Псковском районе
Псковичи ищут необычные способы заработать на системе QR-кодов
Людям с медотводом от вакцинации против COVID-19 разрешили посещать рестораны, музеи и спектакли в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью