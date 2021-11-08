Более 20 раз федеральные СМИ цитировали за неделю «Псковскую правду»

За неделю с 1 по 7 ноября федеральные издания цитировали публикации «Псковской правды» 21 раз, что позволило газете сохранить место в десятке самых цитируемых СМИ региона.

По данным сервиса «Медиалогия», на минувшей неделе лидерство по цитируемости сохранило Псковское агентство информации. Со ссылкой на ПАИ вышли 1 тыс. 162 сообщения в других СМИ. Индекс цитируемости составил 3,86.

На второй строчке - ПЛН с 388 цитатами (ИЦ 2,02). На третьем месте - ГТРК «Псков» (88 цитат, ИЦ 0,933).

Новости ПАИ в своих публикациях использовали «Известия», Lenta.ru, «Невские новости», «БезФормата Псков».

Сервис «Медиалогия» анализирует 207 порталов Псковской области. По результатам исследования в десятку самых цитируемых СМИ региона за неделю вошла также газета «АиФ-Псков», которая относится к тому же холдингу, что и ПАИ, и «Псковская правда».