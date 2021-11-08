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Общество

Более 20 раз федеральные СМИ цитировали за неделю «Псковскую правду»

8 ноября 2021 года, 11:44

За неделю с 1 по 7 ноября федеральные издания цитировали публикации «Псковской правды» 21 раз, что позволило газете сохранить место в десятке самых цитируемых СМИ региона.

Более 20 раз федеральные СМИ цитировали за неделю «Псковскую правду»

По данным сервиса «Медиалогия», на минувшей неделе лидерство по цитируемости сохранило Псковское агентство информации. Со ссылкой на ПАИ вышли 1 тыс. 162 сообщения в других СМИ. Индекс цитируемости составил 3,86.

На второй строчке - ПЛН с 388 цитатами (ИЦ 2,02). На третьем месте - ГТРК «Псков» (88 цитат, ИЦ 0,933).

Новости ПАИ в своих публикациях использовали «Известия», Lenta.ru, «Невские новости», «БезФормата Псков».

Сервис «Медиалогия» анализирует 207 порталов Псковской области. По результатам исследования в десятку самых цитируемых СМИ региона за неделю вошла также газета «АиФ-Псков», которая относится к тому же холдингу, что и ПАИ, и «Псковская правда».

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