В PR-специалистах нуждается Псковский музей-заповедник

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник нуждает в PR-специалистах. Об этом 8 ноября заявила директор музея Светлана Мельникова в эфире второго выпуска нового проекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

«Я знала музей, Псковскую область с хорошей стороны, но сейчас идет погружение, самое главное знакомство с коллективом», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Она отметила, что на данный момент в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике идут «гигантские реставрационные работы». Светлана Мельникова отметила, что в псковском музее необходимо сохранять старые традиции, создавая, при этом, что-то новое. Все эти изменения позволят сделать культурный объект гармоничнее. Однако, по ее словам, это «непростая история».

«Псковский телеграм Online» с 1 ноября еженедельно выходит в прямом эфире в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также в Телеграм-канале «Псковские новости». В скором времени планируется проведение трансляций и в Instagram-аккаунте ПАИ.