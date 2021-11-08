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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: За неделю рост заболеваемости коронавирусом составил порядка 1%

8 ноября 2021 года, 10:05

За прошедшую неделю, с 1 по 7 ноября, рост заболеваемости коронавирусом составил примерно 1%. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. За минувший день, 7 ноября, в Псковской области подтвердились еще 289 новых случаев заражения коронавирусом.

«Ситуация непростая, но есть вероятность скорого прохождения пика распространения инфекции», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников: За неделю рост заболеваемости коронавирусом составил порядка 1%

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

69 новых случаев заболевания добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 20 тыс. 292), 31 – в Великих Луках (всего 9 тыс. 830), по 15 – в Псковском (всего 4 тыс. 954), Островском (всего 2 тыс. 662), Опочецком (всего 1 тыс. 775) и Себежском (всего 1 тыс. 260) районах.

По 14 человек заразились коронавирусом в Невельском (всего 2 тыс. 482), Порховском (всего 1 тыс. 794) и Пушкиногорском (всего 717) районах, 13 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 268), 11 – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 654).

Девять новых случаев заболевания зафиксировали Палкинском районе (всего 578), восемь – в Локнянском районе (всего 419), семь – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 538), по шесть – в Пыталовском (всего 641) и Дновском (всего 416) районах.

По пять человек заболели в Великолукском (всего 1 тыс. 578), Стругокрасненском (всего 868) и Красногородском (всего 626) районах, по четыре – в Плюсском (всего 1 тыс. 35) и Пустошкинском (всего 596) районах, три – в Гдовском районе (всего 988), один – в Куньинском районе (всего 545).

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 60 тыс. 336 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 52 тыс. 2, в том числе 298 – за минувшие сутки. Умерли 947 жителей региона. На данный момент проведено 620 тыс. 929 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 179 – за прошедший день.

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Комментарии

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Бабулечка
14:34 08.11.2021

В августе 2020г.знакомый попал в горбольницу .Перед этим неважно почувствовал себя, вызвал врача, померяла давление,выше нормы, посоветовала неделю понаблюдать за давлением,и затем на приём к участковому.Но становилось хуже, вызвали скорую, приехали "космонавты", увезли в городскую больницу Пскова. В обсерваторе тест был минус, перевели в общую палату,через три дня тест плюс.,15% поражения легк., в одиночную палату,капельницу,стало совсем плохо от неё,отменили,др.лечение,через три недели дома.

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