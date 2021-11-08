Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Дожди и до +7 градусов прогнозируются в Псковской области 8 ноября

8 ноября 2021 года, 09:21

8 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +2...+7 градусов и 0...-5 градусов — в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Дожди и до +7 градусов прогнозируются в Псковской области 8 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 8 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируются дожди, местами переходящие в мокрый снег. Ночью ожидается мокрый снег с переходом в снег. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове воздух днем прогреется до +4...+6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-4 градусов.

В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +3...+5 градусов. В ночное похолодает до -2...-4 градусов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 600 псковичей вакцинировались от коронавируса за минувшие сутки
8 ноября в 9 утра выйдет новый выпуск «Псковского телеграма Online»
Трупы двоих пропавших 10 октября псковичей нашли в машине в Пустошкинском районе
Пассажир погиб в результате тройного ДТП в Бежаницком районе
Более 1 тыс. человек привились первым компонентом вакцины от ковида за 6 ноября
Главврач Псковской инфекционной больницы: В этой волне коронавируса очень много беременных
Повторейко рассказала псковичам, как восстановить обоняние после коронавируса
291 новый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Псковской области 6 ноября
До +8 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 7 ноября

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг