Дожди и до +7 градусов прогнозируются в Псковской области 8 ноября

8 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +2...+7 градусов и 0...-5 градусов — в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, 8 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируются дожди, местами переходящие в мокрый снег. Ночью ожидается мокрый снег с переходом в снег. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове воздух днем прогреется до +4...+6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-4 градусов.

В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +3...+5 градусов. В ночное похолодает до -2...-4 градусов.