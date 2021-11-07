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Происшествия / ДТП

Трупы двоих пропавших 10 октября псковичей нашли в машине в Пустошкинском районе

7 ноября 2021 года, 19:02

7 ноября в автомобиле ZAZ Chance в  Пустошкинском районе обнаружили тела двух мужчин, пропавших 10 октября. Об этом «‎Псковской правде»‎ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Псковичи скончались в результате ДТП. По предварительным сведениям, водитель машины съехал в кювет. 

С помощью местных жителей полицейские установили, что обнаруженные тела принадлежат мужчинам, которых разыскивают с 10 октября. ДТП, предположительно, тогда и произошло. 

 На месте происшествия работает следственно- оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются. 

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