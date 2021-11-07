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Общество / Здоровье

Более 1 тыс. человек привились первым компонентом вакцины от ковида за 6 ноября

7 ноября 2021 года, 12:53

1 тыс. 90 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса за 6 ноября. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Всего первую прививку сделали 216 тыс. 264.

Более 1 тыс. человек привились первым компонентом вакцины от ковида за 6 ноября

 Вторым компонентом привились 841 (всего 201 тыс. 598). Ревакцинацию за минувший день прошли 96 псковичей (всего 14 тыс. 380).

Расход поступившей вакцины в Псковской области на данный момент составляет 82,6%.


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