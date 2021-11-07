Главврач Псковской инфекционной больницы: В этой волне коронавируса очень много беременных

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своем Instagram, что в нынешней волне коронавируса очень много беременных.

По словам Повторейко, риски являются высокими и необходимо серьёзно подойти к вопросу вакцинации. С 22 недели она разрешена для беременных.

Анастасия Повторейко также ответила на вопрос, как происходит лечение беременных от коронавируса. «В соответствии с протоколами ведения беременных. Все тяжёлые случаи совместно с федеральными центрами», – поделилась главврач псковской инфекционки.

Беспокоящимся за ребенка внутри заболевшей матери, Повторейко сообщила, что в отношении внутриутробного инфицирования риски минимальны.



