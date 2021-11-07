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Общество / Здоровье

Повторейко рассказала псковичам, как восстановить обоняние после коронавируса

7 ноября 2021 года, 11:59

Как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы и главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко рассказала  на своей странице в Instagram.

Повторейко рассказала псковичам, как восстановить обоняние после коронавируса

Фото: Андрей Степанов

По словам Повторейко, хороший результат дают обонятельные тренировки с эфирными маслами и назальные глюкокортикоиды.  

В случае выпадения волос после ковида главный врач Псковской областной инфекционной больницы посоветовала не паниковать и набраться терпения. По ее словам хорошие результаты даст дарсонвализация и мезотерапия.

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