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Общество / Здоровье

291 новый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Псковской области 6 ноября

7 ноября 2021 года, 11:46

За минувшие сутки, 6 ноября, 291 новый случай заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

В Пскове (всего 20 тыс. 223) заболел 71 человек, в Великих Луках (всего 9 тыс. 799) — 20.

В Опочецком (всего 1 тыс. 760) районе подтверждено 28 случаев заражения, в Себежском (всего 1 тыс. 245) –24, в Гдовском (всего 985) – 18, в Порховском (всего 1 тыс. 780) – 17, в Великолукском (всего 1 тыс. 573) – 13. В Псковском районе (всего 4 тыс. 939) и Островском (всего 2 тыс. 647) районе заразились по 11 человек. В Невельском районе (всего 2 тыс. 468) заболели 10 человек, в Стругокрасненском (всего 863) – восемь. По семь новых случаев диагностировали в Бежаницком (всего 630), Печорском (всего 1 тыс. 255) и Новосокольникческом (всего 1 тыс. 643) районах. По шесть местных жителей заболели в Дедовичском (всего 1 тыс. 531) и Пыталовском (всего 635) районах, по четыре – в Дновском (всего 410) и Пушкиногорском (всего 703).  В Красногородском (всего 621), Пустошкиском (всего 592), Палкинском (всего 569), Плюсском (всего 1 тыс. 31) и Усвятском (всего 387) районах заболело во три местных жителя, в Куньинском (всего 544) и Локнянском (всего 411) – по два. 

За все время проведено 619 тыс. 750 исследований, 1 тыс. 617 из которых за последние сутки. Подтверждено было 60 тыс. 47 случаев, 291 случай – за последние сутки. Выздоровело 51 тыс. 704 человека, 301 – за 6 ноября. Скончались 940 жителей Псковской области.

«Чмсло выздоровевших остается выше количества заболевших, – подчеркнул Ведерников. –Желаю всем, кто столкнулся с  COVID-19, справиться с этим вирусом»

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