Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Михаил Ведерников: 8 ноября в Псковской области заканчивается режим нерабочих дней

6 ноября 2021 года, 17:04

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о завершении режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. Об этом он проинформировал псковичей в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников: 8 ноября в Псковской области заканчивается режим нерабочих дней

Фото: Андрей Степанов

«Две недели мы жили в условиях серьёзных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удалёнку», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что введенные ограничения дали свои результаты.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что в регионе не планируют продлевать режим нерабочих дней. По его словам, с соблюдением всех действующих ограничений с 8 ноября к обычной штатной работе могут вернуться детские сады, школы и учреждения дополнительного образования.

«Благодарю всех, кто ответственно отнёсся ко всем требованиям и способствовал улучшению эпидситуации Псковской области», – обратился глава региона к псковичам.

Михаил Ведерников также напомнил о том, что в области продолжают действовать ряд ограничительных мер и система QR-кодов. В частности, без сертификатов о вакцинации или документа о перенесенном коронавирусе совершеннолетние псковичи не смогут посетить общепит, фитнес-центры, бассейны и аквапарки, музеи, библиотеки, культурные мероприятия и иные досуговые организации.

Также в Псковской области продолжает действовать режим самоизоляции для неработающих невакцинированных граждан старше 60 лет. Кроме того, под запретом остается и посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.

С 8 ноября возобновляется работа кинозалов, площадок для проведения культурных и зрелищных мероприятий, а также концертов. Однако заполняемость залов не может превышать 50%. Работа танцплощадок, кальянных и дискотек остается под запретом.

Для заселения в гостиницы Псковской области туристам необходимо предъявить или сертификат о прохождении полного курса вакцинации, или документ, подтверждающий перенесенное заболевание в течение предыдущих шести месяцев, или отрицательный тест на коронавирус.

«Эпидобстановка остаётся крайне нестабильной. Прошу со всей ответственностью подойти к собственной безопасности, не забывать про маски и социальную дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться», – сообщил Михаил Ведерников и призвал псковичей сделать все для того, чтобы к Новому году в Псковской области были сняты максимум ограничений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Разыскивается 33-летний житель Печорского района
В ночь на 7 ноября в Пскове будут производить завершающие работы по укладке асфальта на улице Коммунальной
Более 215 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса
Еще 292 жителя Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки
ДТП в Пскове унесло жизни трех человек
Дожди и до +9 градусов ожидаются в Псковской области 6 ноября
Ситуацию с коронавирусом в регионе обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
Борис Елкин рассказал о столетних псковских электрических столбах
Загруженность коечного фонда в Псковской области превышает 80%

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
18:21 06.11.2021

Не знаю,где эти кукукоды действовали... на даче на свежем воздухе не хуже. Детям радость отдохнуть, побыть дома, с родителями попутешестсвовать, походить по кафе,в окрестностях Питера много чего работает, интересных мест,самобытных музеев с питанием, частные зоопарки, пожалуйста. Ревакцинация опасна, так сообщила группа международных учёных в журнале Ланцет, два месяца назад. В результате ревакцинации могут появиться осложнения по здоровью,такие как миокардит, синдром Гийена-Барре и др.

О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью