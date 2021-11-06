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Происшествия

Разыскивается 33-летний житель Печорского района

6 ноября 2021 года, 16:35

33-летний Олег Зорин пропал в Печорском районе, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в «ВКонтакте». Пропавший жил в деревне Луки Печорского района.

Разыскивается 33-летний житель Печорского района

С 29 октября 2021 года местоположение мужчины неизвестно.

Олег Зорин ростом 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи был предположительно одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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