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Транспорт / Инфраструктура

В ночь на 7 ноября в Пскове будут производить завершающие работы по укладке асфальта на улице Коммунальной

6 ноября 2021 года, 15:13

Завершающие работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на основном ходу проезжей части на улице Коммунальной в Пскове будут производить в ночь с 6 на 7 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ночь на 7 ноября в Пскове будут производить завершающие работы по укладке асфальта на улице Коммунальной

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

«Ночная смена необходима для того, чтобы успеть воспользоваться благоприятными погодными условиями и завершить ремонт объекта в срок без нарушения технологии производства», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы на участке улицы Коммунальной от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Администрация города Пскова заранее приносит извинения жителям близлежащий домов за шум от ночных ремонтных работ.

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