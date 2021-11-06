В ночь на 7 ноября в Пскове будут производить завершающие работы по укладке асфальта на улице Коммунальной

Завершающие работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на основном ходу проезжей части на улице Коммунальной в Пскове будут производить в ночь с 6 на 7 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ночная смена необходима для того, чтобы успеть воспользоваться благоприятными погодными условиями и завершить ремонт объекта в срок без нарушения технологии производства», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы на участке улицы Коммунальной от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Администрация города Пскова заранее приносит извинения жителям близлежащий домов за шум от ночных ремонтных работ.