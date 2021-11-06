Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Более 215 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

6 ноября 2021 года, 12:33

215 тыс. 174 жителя Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 215 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 5 ноября, первым компонентом вакцинировались 587 человек (всего 215 тыс. 174), вторым – 608 (всего 200 тыс. 757). Ревакцинацию от коронавируса за минувший день прошли 362 псковича (всего 14 тыс. 284).

Расход поступившей вакцины в Псковской области составляет 82,2%.

«Нерабочие дни заканчиваются, но прививочная кампания должна продолжаться в прежнем темпе. Записывайтесь на вакцинацию!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: 8 ноября в Псковской области заканчивается режим нерабочих дней
Разыскивается 33-летний житель Печорского района
В ночь на 7 ноября в Пскове будут производить завершающие работы по укладке асфальта на улице Коммунальной
Еще 292 жителя Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки
ДТП в Пскове унесло жизни трех человек
Дожди и до +9 градусов ожидаются в Псковской области 6 ноября
Ситуацию с коронавирусом в регионе обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
Борис Елкин рассказал о столетних псковских электрических столбах
Загруженность коечного фонда в Псковской области превышает 80%

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:08 06.11.2021

Казахстан в СМИ опубликовал о смерности в своей стране после вакцинации, у нас пока что призывы на вакцинацию,то есть на участие в эксперименте. Ответственность необходимо брать на себя главам,чиновникам, всем,кто призывает к этому .

О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью