Более 215 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

215 тыс. 174 жителя Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 5 ноября, первым компонентом вакцинировались 587 человек (всего 215 тыс. 174), вторым – 608 (всего 200 тыс. 757). Ревакцинацию от коронавируса за минувший день прошли 362 псковича (всего 14 тыс. 284).

Расход поступившей вакцины в Псковской области составляет 82,2%.

«Нерабочие дни заканчиваются, но прививочная кампания должна продолжаться в прежнем темпе. Записывайтесь на вакцинацию!» – подчеркнул Михаил Ведерников.