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Происшествия / ДТП

ДТП в Пскове унесло жизни трех человек

6 ноября 2021 года, 10:25

Три псковича погибли в дорожно-транспортном происшествии 5 ноября. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

ДТП в Пскове унесло жизни трех человек

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Смертельная авария произошла в Пскове на Рижском проспекте на повороте в деревню Родина вечером 5 ноября. В ДТП столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и микроавтобус «Фольксваген».

На месте аварии погибли два человека из легкового автомобиля «Лада». Еще одна женщина, вылетевшая из транспортного средства в момент ДТП, скончалась в машине скорой помощи. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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