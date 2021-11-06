Дожди и до +9 градусов ожидаются в Псковской области 6 ноября

6 ноября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +4…+9 градусов и похолодает до +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
6 ноября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +4…+9 градусов и похолодает до +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, 6 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируются умеренные дожди. Ветер западных направлений умеренный.
В Пскове днем пройдут дожди. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6…+8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов.