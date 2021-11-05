Борис Елкин рассказал о столетних псковских электрических столбах

И.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин рассказал об уникальных памятниках архитектуры, которые сохранились в областном центре региона. Этим он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
И.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин рассказал об уникальных памятниках архитектуры, которые сохранились в областном центре региона. Этим он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
По его словам, в Пскове насчитывается примерно десять электрических столбов, которые были установлены в городе более ста лет назад.
«Эти опоры впечатляют своей основательностью и непривычными формами», – рассказал Борис Елкин и отметил, что подобные столбы являются интересными псковскими «артефактами».
Исполняющий полномочия главы городской администрации также сообщил, что электрические столетние столбы сегодня можно увидеть в историческом центре Пскова. В частности, они располагаются на перекрестке улиц Калинина и Георгиевской, на углу дома № 8 на улице Воеводы Шуйского, на перекрестке улиц Гоголя и Воровского, а также на пересечении улиц Некрасова и Карла Маркса.
«Некоторые из них еще действующие», – уточнил Борис Елкин.
Также он призвал псковичей присылать ему в директ интересные факты из жизни города Пскова. «С удовольствием буду рассказывать о них на своей странице!» – заключил и.п. главы администрации города.