Загруженность коечного фонда в Псковской области превышает 80%

В Псковской области загрузка коечного фонда по-прежнему превышает 80%. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников. За прошедшие сутки, 4 ноября, в Псковской области коронавирусом заразились еще 290 человек.

93 жителя региона добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 20 тыс. 52), 40 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 889), 39 – в Великих Луках (всего 9 тыс. 740).

По 15 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Опочецком (всего 1 тыс. 730), Себежском (всего 1 тыс. 204) и Гдовском (всего 962) районах, 12 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 243), десять – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 620).

По восемь человек заболели в Бежаницком (всего 620) и Красногородском (всего 617) районах, шесть – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 549), по пять – в Невельском (всего 2 тыс. 457) и Плюсском (всего 1 тыс. 28) районах, по четыре – в Дедовичском (всего 1 тыс. 507) и Куньинском (всего 541) районах.

Три новых случая выявили в Усвятском районе (всего 384), по два – в Порховском (всего 1 тыс. 759), Стругокрасненском (всего 853), Новоржевском (всего 757) и Пустошкинском (всего 589) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 59 тыс. 464 человека, выздоровели – 51 тыс. 100, из них 306 – за минувшие сутки. Умерли 936 жителей региона, пять из которых – за 4 ноября. На данный момент проведено 616 тыс. 96 исследований на COVID-19, в том числе 2 тыс. 375 – за прошедший день.