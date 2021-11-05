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Общество / Здоровье

Увольнять сотрудников без ковид-сертификатов разрешили в Латвии

5 ноября 2021 года, 13:04

В Латвии работодателям разрешили увольнять работников без сертификатов о прохождении вакцинации. Об этом сообщают РИА-Новости. Решение о принятии поправок к закону о контроле за распространением коронавируса принял сейм Латвии.

За поправки к закону, которые позволят работодателю увольнять работников без сертификатов, подтверждающих перенесенное заболевание или прохождение вакцинации, проголосовали 52 депутата, против – 27. Воздержались двое.

Согласно внесенному законопроекту, латвийские работодатели вправе требовать от работников сертификаты о прохождении вакцинации. Предоставить COVID-документ работник обязан не позднее 10 рабочих дней с момента получения требования. Кроме того, работодатель имеет право отстранить от работы или уволить сотрудника, если тот не начнет или не закончит вакцинацию от коронавируса до 15 ноября.

Данный законопроект также предусматривает, что работодатель может перевести работника на удаленный формат работы до момента, пока тот не получит требуемый сертификат. При отстранении сотрудника, работающего в частном секторе, от работы работодатель имеет право сохранить ему зарплату, при работе в государственном секторе такая возможность отсутствует.

Законопроект о контроле за распространением коронавируса вступит в силу после утверждения его президентом Латвии.

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