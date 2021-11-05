Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Главным событием октября в Псковской области стало ужесточение антикоронавирусных мер

5 ноября 2021 года, 12:28

5 ноября Псковское агентство информации опубликовало традиционную обзорную статью по итогам наиболее главных общественно значимых событий месяца, произошедших в Псковской области. Главным событием октября в регионе стало ужесточение антикоронавирусных мер.

Главным событием октября в Псковской области стало ужесточение антикоронавирусных мер

Фото: Дарья Хваткова

Для составления октябрьского рейтинга эксперты, приглашенные редакцией Псковского агентства информации, оценили по 10-балльной шкале значимость каждого из событий, произошедших в Псковской области.

В пятерку рейтинга вошли: «Ужесточение антикоронавирусных мер. Четвертая волна ковида в Псковской области»; «Конкурс на пост главы администрации Пскова. Перенос голосования за кандидатов на сессии Псковской гордумы»; «Губернатор Михаил Ведерников провел «прямую линию» с редакторами районных газет Псковской области»; «Новым руководителем Псково-Изборского музея-заповедника стала Светлана Мельникова» и «В медучреждениях региона произошли кадровые перестановки».

Как эксперты прокомментировали кадровые изменения в медицинских учреждениях Псковской области? Приживется ли новый формат прямых эфиров Бориса Елкина? И какие еще события октября вошли в топ-10 рейтинга, читайте в материале ПАИ «Гайки не закручены. Главные события глазами экспертов. Октябрь 2021».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Увольнять сотрудников без ковид-сертификатов разрешили в Латвии
Главный инфекционист России призвал псковичей вакцинироваться от коронавируса
До 13 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 5 ноября
Разыскивается 29-летний житель Островского района
287 новых случаев заражения ковидом зафиксировано в Псковской области за 3 ноября
Как проходит Большой этнографический диктант в Псковской области, рассказали в ПАИ
Более 1,8 тысяч человек привились первым компонентом вакцины в Псковской области за 3 ноября
До +11 градусов прогнозируется в Псковской области 4 октября
«Псковские новости» и «Псковская сводка» продолжают лидировать в региональном Телеграме

Комментарии

Авторизация
No comments
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью